Украинцы на турнирах ITF 17 июля. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($100,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Юлия Стародубцева (Украина, 4) – Лия Каратанчева (Болгария) 6:4, 6:2
Дарья Снигур (Украина, 1) – Мария Портильо Рамирес (Мексика) 5:6 отказ
($25,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Александр Брайнин (Украина) – Уильям Юха (Франция, Q) 5:7, 6:4, 4:6
($25,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Иван Кременчуцкий (Украина, Q) – Лорин Орне (Швейцария, Q) 6:4, 7:5
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Елена Грекул (Украина, Q) – Евгения Бурдина (-) 4:6, 6:7(5)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Илья Белобородько (Украина) – Кристиан Цезари (Румыния, WC) 6:3, 2:0 отказ
Пары. Основная сетка. 1 круг
Илья Белобородько/Андрей Порицкий (Украина) – Александру Кристиан Думитру/Михай Разван Маринеску (Румыния) 6:2, 4:6, 10-3
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Никита Маштаков (Украина, SE) – Петер Файта (Венгрия) 2:6, 5:7