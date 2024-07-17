Сайнс: Подиумы и победы – моя цель до конца сезона

Карлосу Сайнсу осталось провести двенадцать этапов за Ferrari, после чего он завершит сотрудничество с командой из Маранелло. Перед Гран При Венгрии испанский гонщик рассказал, каких целей хочет добиться в оставшихся гонках.

Карлос Сайнс: «Я надеюсь, что мы сможем выиграть больше гонок и завоевать больше подиумов. Такова цель до конца этого года. Что касается борьбы за титул, то это очень сложная задача, учитывая нынешний уровень Red Bull и Макса Ферстаппена.

Но подиумы и победы в отдельных гонках изначально были целью Ferrari на этот сезон. И я буду бороться за результат точно так же, как боролся последние три года.

Каждый раз, когда появляется возможность, мы её используем. Так что я продолжу бороться и наслаждаться каждым моментом моего последнего сезона в Ferrari».

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