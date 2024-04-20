Штутгарт. Марта Костюк против Коко Гауфф в четвертьфинале: превью матча

Украинская теннисистка Марта Костюк будет играть за выход в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте. Поединок против третьей ракетки мира Коко Гауфф пройдет четвертым запуском на центральном корте (ориентировочное начало игры в 19:30 по киевскому времени

Дата рождения: 28/06/2002 (21 год)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 — Austin)

Высший рейтинг WTA: 28 (29/01/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 19.04.2024): 197/114

Призовые за карьеру: $4,085,943

Дата рождения: 13/03/2004 (20 лет)

Место рождения: Делрей-Бич, США

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 7 (2024 — Auckland; 2023 — US Open, Cincinnati, Washington DC, Auckland; 2021 — Parma; 2019 — Linz)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 19.04.2024): 194/87

Призовые за карьеру: $13,466,222

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H2H: 0-2

2024 | Australian Open | хард | 1/4 | Коко Гауфф — 7:6(6), 6:7(3), 6:2

2022 | Аделаида (WTA 500) | хард | 1/8 | Коко Гауфф — 6:3, 5:7, 6:3

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: [WC] Лаура Зигемунд (Германия, №84) 6:3, 6:7(4), 6:4

R2: [5] Чжэн Циньвэнь (Китай, №7) 6:2, 4:6, 7:5 — отыграла 5 матчболов

Коко Гауфф

R1: BYE

R2: [Q] Саша Викери (США, №134) 6:3, 4:6, 7:5

История на турнире

Марта Костюк — 4/1 | Костюк второй раз играет в Штутгарте. В 2018 году она из квалификации дошла до второго раунда основной сетки.

Коко Гауфф — 1/2 | Гауфф третий раз выступает на турнире в Штутгарте и впервые сумела пройти в четвертьфинал.

Выступления на грунте (на 19/04/2024):

Марта Костюк — 65/31 (2/0 в этом году)

Коко Гауфф — 48/21 (1/0 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Марта Костюк — 15/6

Grand Slam — 4/1 | AO — 1/4

WTA 1000 — 4/2 | Доха — R2, Индиан-Уэллс — 1/2

WTA 500 — 7/3 | Брисбен — R2, Аделаида — 1/4, Сан-Диего — Финал

Коко Гауфф — 18/5

Grand Slam — 5/1 | AO — 1/2

WTA 1000 — 8/4 | Доха — R2, Дубай — 1/4, Индиан-Уэллс — 1/4, Майами — R4

WTA 250 — 5/0 | Окленд — ТИТУЛ

Последние 5 матчей:

Марта Костюк — В, В, П, В, В

Коко Гауфф — В, П, В, В, П

Национальный фактор:

Марта Костюк — 23/11 | Костюк cедьмой раз раз сыграет в этом году против теннисистки из США. Марта выиграла в пяти из шести предыдущих поединков (уступила только Гауфф) и не проигрывает уже на протяжении трех матчей.

Коко Гауфф — 5/1 | Коко Гауфф выиграла четыре последних поединка против теннисисток из Украины, в том числе два в этом сезоне — против Элины Свитолиной (Окленд) и Марты Костюк (АО).

Марта Костюк — проведет свой 162-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 85 побед (53%).

Коко Гауфф — проведет свой 237-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 163 победы (69%).

Марта Костюк — сыграет 23-й матч против соперницы из топ-10 и будет бороться за свою шестую победу. В этом сезоне она обыграла Джессику Пегулу (№5) на турнире в Сан-Диего и Чжэн Циньвэнь (№7) в предыдущем матче в Штутгарте.

Марта Костюк — проведет 15-й четвертьфинал на уровне WTA тура (3-й на грунте) и будет бороться за свой 8-й полуфинал (2-й на грунте). Она дошла до этой стадии на грунтовом турнире впервые с апреля 2021 года (Стамбул).

Коко Гауфф — 34-й раз сыграет в четвертьфинале турнира WTA (7-й раз на грунте) и будет бороться за свой 19-й полуфинал (4-й на грунте).

Победительница этого матча получит 44 526 евро призовых и 195 рейтинговых очков. Проигравшая — 23 435 евро призовых и 108 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Коко Гауфф и предлагает на ее победу коэффициент — 1,48. Успех Марты Костюк в этом матче оценивается коэффициентом — 2,90.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet — победа Марты Костюк — 2,93, а победа Коко Гауфф оценивается коэффициентом — 1,49.

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btu.org.ua