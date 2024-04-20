Жирона Довбика и Цыганкова примет Кадис, Валенсия Яремчука сыграет против Бетиса: расписание матчей Ла Лиги

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Сегодня, 20 апреля, в рамках 32 тура Ла Лиги состоится четыре матча.
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Жирона, за которую выступают украинцы Артем Довбык и Виктор Цыганков, примет Кадис. Валенсия Романа Яремчука сыграет против Бетиса.
Расписание матчей 32 тура испанской Ла Лиги на 20 апреля:
Накануне стало известно, что Виктор Цыганков не сможет сыграть в следующем матче своей команды из-за травмы.
Напомним, в 31 туре испанского чемпионата Жирона уступила Атлетико. Единственный гол в составе каталонского клуба забил Артем Довбык, что помогло ему возглавить бомбардирскую гонку.