Жирона Довбика и Цыганкова примет Кадис, Валенсия Яремчука сыграет против Бетиса: расписание матчей Ла Лиги

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Сегодня, 20 апреля, в рамках 32 тура Ла Лиги состоится четыре матча.

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Жирона, за которую выступают украинцы Артем Довбык и Виктор Цыганков, примет Кадис. Валенсия Романа Яремчука сыграет против Бетиса.

Расписание матчей 32 тура испанской Ла Лиги на 20 апреля:

15:00 Сельта Виго — Лас-Пальмас

17:15 Райо Вальекано — Осасуна

19:30 Валенсия — Бетис

22:00 Жирона Кадис

Накануне стало известно, что Виктор Цыганков не сможет сыграть в следующем матче своей команды из-за травмы.

Напомним, в 31 туре испанского чемпионата Жирона уступила Атлетико. Единственный гол в составе каталонского клуба забил Артем Довбык, что помогло ему возглавить бомбардирскую гонку.

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