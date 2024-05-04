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Футбол

Артета: Мы знаем, какова цель, и она перед нами

Тренер Арсенала — о целях

Артета: Мы знаем, какова цель, и она перед нами

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своим мнением о победе в чемпионате Англии.

    Мы знаем, какова цель, и она перед нами. Впереди еще много матчей. Конечно, хочется победить, но для этого нужно проявлять себя, готовиться и выигрывать следующие матчи. Увидим, сможем ли мы ее добиться.

    Празднуете выход в Лигу чемпионов?

    Нет. Конечно, это одна из целей, которую мы хотели добиться: стабильный выход в ЛЧ. И мы смогли. Мы вышли во второй раз подряд. Теперь все сосредоточены на чемпионате Англии, – сказал главный тренер Арсенала.

    Напомним, сейчас "Арсенал" находится на первом месте в турнирной таблице АПЛ. Занимающий второе место "Манчестер Сити" отстает от "канониров" на 9 очков.

    www.ua-football.com

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