Артета: Мы знаем, какова цель, и она перед нами

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своим мнением о победе в чемпионате Англии.

Мы знаем, какова цель, и она перед нами. Впереди еще много матчей. Конечно, хочется победить, но для этого нужно проявлять себя, готовиться и выигрывать следующие матчи. Увидим, сможем ли мы ее добиться.

Празднуете выход в Лигу чемпионов?

Нет. Конечно, это одна из целей, которую мы хотели добиться: стабильный выход в ЛЧ. И мы смогли. Мы вышли во второй раз подряд. Теперь все сосредоточены на чемпионате Англии, – сказал главный тренер Арсенала.