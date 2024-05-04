Мадрид. Швёнтек разгромила Соррибес Тормо, Жабер «баранкой» обыграла Остапенко в 1/8 финала

На турнире WTA 1000 в столице Испании определяються участницы четвертьфиналов

Мадрид, Испания • 23 апреля — 4 мая • грунт • $8,770,480

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвёртый круг

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Сара Соррибес Тормо (Испания) 6:1, 6:0

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 11) — Мария Саккари (Греция, 5) 6:4, 6:4

Онс Жабер (Тунис, 8) — Елена Остапенко (Латвия, 9) 6:0, 6:4

Ига Швёнтек в четвёртый раз подряд обыграла Сару Соррибес Тормо (впервые на грунте) и проведёт четвёртый четвертьфинал в этом сезоне на турнире WTA 1000. За место в полуфинале полька поспорит с Беатрис Аддад Мая, которую уже обыгрывала в январе на United Cup. На грунте теннисистки встречались на Ролан Гаррос-2023, где сильнее также была Швёнтек.

Онс Жабер сравняла счёт в личных встречах с Еленой Остапенко в рамках Тура (2-2), одержав вторую победу на грунте. Жабер выступает в Мадриде впервые с 2022 года, когда выиграла здесь титул. В последний раз туниска выигрывала три матча подряд в сентябре прошлого сезона, когда стала чемпионкой на турнире WTA 250 в Нинбо. Следующая соперница теннисистки определится в матче Коко Гауфф — Мэдисон Кис.

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