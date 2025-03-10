Индиан-Уэллс. Киченок и Кенин сыграют в четвертьфинале парного турнира

Украинско-американская пара выиграла второй матч на турнире WTA 1000 в США



Индиан-Уэллс, США • 5-16 марта • хард • $8,963,700

Действующие чемпионки: Се/Мертенс (Китайский Тайбэй/Бельгия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Людмила Киченок и американка София Кенин, посеянные под восьмым номером, одержали победу во втором круге над Цзян Синьюй и Сюй Ифань из Китая – 6:3, 4:6, 10-6.

Это будет первый совместный четвертьфинал для украинско-американского дуэта.

Следующие соперницы Киченок и Кенин определятся в матче Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 1) – Беатрис Аддад Мая/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия).



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