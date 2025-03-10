«В сентябре». Звезда спорта хочет боя с Усиком, это не Дюбуа

BBC. Алекс Перейра и Александр Усик

Звездный боец UFC в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра хотел бы провести бой против украинского боксера Александра Усика – чемпиона мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO.

«Дэйна Уайт зашел в бокс? Когда я это увидел, подскочил от радости. Бой с Усиком? Не знаю, что будет дальше. Возможно в сентябре – Саудовская Аравия, – сказал Перейра.

Ранее чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик рассказал о желании провести бой с чемпионом UFC в полутяжелом дивизионе Алексом Перейрой. Усик хочет подраться с Перейрой после поединка с Дюбуа.

sport.ua