Обидчик украинца бросил вызов «новому Тайсону» и хочет украсть бой у Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Чарльз Мартин

Бывший чемпион мира Чарльз Мартин намерен провести титульный бой. Мартин бросил вызов Мозесу Итауме, которого уже окрестили «новым Майком Тайсоном», и хочет провести титульник с Даниэлем Дюбуа – возможным соперником Александра Усика.

«Сейчас Итаума побеждает всех быстро и без вопросов. Но никто не знает, умеет ли он держать удар. Я хочу снова драться за титул чемпиона мира. Знаю, что победа над молодым Итаумой, о котором сейчас все говорят, поможет мне получить бой с Дюбуа», – сказал Мартин.

В 2016 году Мартин нокаутировал украинца Вячеслава Глазкова и выиграл титул IBF, который потерял уже в следующем бою с Энтони Джошуа.

Ранее чемпион мира Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем.

sport.ua