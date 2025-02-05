Нико Росберг: У Хэмилтона есть шансы опередить Леклера

Противостояние Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона в Ferrari – одна из интриг предстоящего сезона Формулы 1. Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился своим прогнозом, кто из гонщиков Скудерии окажется впереди напарника.

Нико Росберг: «Макс Ферстаппен находится на шаг впереди всех гонщиков. Вероятно, лучший представитель молодого поколения Джордж Расселл, но и Шарль Леклер пилотирует примерно на таком же уровне.

Что касается Льюиса, то в 2024-м у него возникли определённые проблемы, и со стороны могло сложиться впечатление, что он не знает, почему так происходит. Если мы будем исходить из этого, то Шарль опередит Льюиса, как Джордж Расселл опередил Льюиса.

Но нужно быть осторожным в своих выводах, поскольку Хэмилтон – лучший гонщик всех времён, поэтому я верю, что он сможет вернуться на свой привычный уровень. В таком случае он окажется немного впереди Леклера по итогам сезона».

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