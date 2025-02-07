Чисора выходит на сложный бой против Валлина. Однако результат не важен

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора и Отто Валлин (справа)

8 февраля в Манчестере, Великобритания, состоится поединок между 41-летним британским боксером супертяжелого веса Дереком Чисорой (35–13, 23 КО) и 34-летним шведом Отто Валлином (27–2, 15 КО). Бой, которого не должно было быть, все же состоится, и это будет последний танец Дерека – то ли в Манчестере, то ли вообще в боксе.

Чисора проводит прощальное турне. Но Валлин не входил в его планы

Дереку Чисоре 41 год, и уже давненько пришло то время, когда он может спокойно завершать карьеру. Намного больше уже не сделаешь, остается либо боксировать в удовольствие, либо отдыхать. Второй вариант британец пока что отвергает, так что продолжает биться.

Получается на удивление неплохо, как для боксера стиля и возраста Дерека. После боя с Александром Усиком Дерек дважды проиграл Джозефу Паркеру, хотя в первом поединке новозеландцу отдали победу несправедливо. Затем побил Кубрата Пулева. Потом ввязался в еще одну денежную историю – закрыл трилогию против Тайсона Фьюри досрочным поражением. А теперь у него серия из двух побед подряд: над Джеральдом Вашингтоном и Джо Джойсом.

Оба раза было непросто. Вашингтон изрядно разбил ему лицо, а после Джойса Дерек откровенно говорил, что это очень сложно. Однако оба раза он победил, а Джо даже побывал в нокдауне от соперника, который, как считалось, не только не имел для этого удара, но и был аутсайдером противостояния.

Бой против Джойса дополнительно стал еще и завершением истории Чисоры на арене О2 в Лондоне. Там он провел десять поединков и в большинстве из них победил. А после боя заявил, что следующей остановкой импровизированного финального турне станет противостояние в Манчестере. То ли это будет вообще последний бой, то ли пока что последний бой – непонятно. Поединок называется «Последний танец», а сам Дерек расплакался, когда увидел афишу.

Сначала соперником должен был стать Джаррелл Миллер. У американца в последнее время не лучший период. Он пытался побить Даниэля Дюбуа, но на последних секундах последнего раунда проиграл досрочно. Он едва не победил Энди Руиса, но победу ему не отдали: судьи увидели ничью, хотя самому Руису было сложно. Как выяснилось со временем, Энди сломал руку еще на старте встречи.

Дерек Чисора – Отто Валлин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Противостояние против Миллера обещало быть веселым. Они оба не являются подвижными супертяжами. Оба тяжелы и боксируют в силовом стиле. Это был бы такой классический махач двух здоровяков. Именно то, что нужно Чисоре – в таком бою он побил Джойса, имевшего еще и огромное преимущество в росте и размахе рук. Однако противостояние сорвалось. По словам Миллера, из-за его менеджера Дмитрия Салиты: «Если что-то было не так, то это не моя вина. Чисора хочет драться, и я тоже хочу, однако бой отменен из-за одного мерзавца, которого зовут Дмитрий Салита. Это самый подлый человек, который когда-либо мне попадался в жизни, а я имел дело со многими негодяями. Однако Салита – наихудший из наихудших. Он вместе с этим грязным адвокатом Джоном – патологические лжецы. Сейчас мой контракт с ним истек, но он использует свое право, пытаясь намеренно извратить всю историю, чтобы вытянуть из меня больше денег», – рассказывал Миллер.

Салита все отрицал, но факт остался фактом: противостояние было отменено, а Чисоре пришлось искать нового оппонента. Им стал Отто Валлин. Сложный соперник, неоднозначный выбор, что подтверждает и сам Дерек. Он говорит, что это более сложный оппонент благодаря его подвижности и технике.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора и Отто Валлин (справа)

Шведский боксер все еще проходит формальное восстановление. В 2023 г. его хорошо побил Энтони Джошуа. Обошлось без нокаута, но еще до середины встречи британец размазал соперника. Сломал ему нос, не давал сделать вообще ничего. Угол принял решение снять Отто. С того времени Валлин провел всего один бой. Планировалось восемь раундов, но он нокаутировал малоизвестного соперника за один. И вот теперь возвращается в Великобританию для поединка против ветерана и местного любимца на глазах его публики.

Кто фаворит?

Букмекеры считают фаворитом Отто Валлина. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,44. На победу Дерека Чисоры можно поставить с коэффициентом 2,75. Такие котировки можно понять, ведь Валлин гораздо моложе. Даже при наличии досрочного поражения от Джошуа он все еще свежее соперника. У Отто практически не было таких сложных поединков, как те, что были у Чисоры. А у Дерека их было немеряно.

Британец в недавних боях выглядел тяжелым. Он побеждал, бился, как в последний раз, боролся. Однако это было против возрастных Вашингтона и Джойса. Валлин моложе и довольно умел на ногах.

Главное для Отто – не ввязаться в драку с британцем. Пусть Чисора и не вырубает соперников одним ударом, но попадает тяжело, силы забирает. Несколько раундов разменов и борьбы в клинче, и Валлин может окончательно замедлиться.

Почти во всем остальном швед лучше. Однако уже давно поединки Дерека не воспринимаются как поход за титулом или попытки вырасти в рейтингах. Это – обычное шоу боксера, который может получить за него деньги и весело провести время. Это – основа того, что сейчас делает Чисора. А поэтому все равно, кто будет напротив в ринге. Все придут смотреть исключительно на Дерека и болеть за него.

sport.ua