ЛеБрон стал самым возрастным игроком НБА, набравшим 40+ очков в одном матче

Ветеран был неудержим в домашнем матче против Голден Стэйта – 42 очка и 17 подборов

Форварду Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрону Джеймсу покорилось очередное историческое достижение после победного поединка против Голдер Стэйт Уорриорз (120:112).

В возрасте 40 лет и 38 дней легендарный баскетболист стал самым возрастным игроком в истории чемпионата, набравшим за игру 40 или более очков (конкретно — 42). На 34 дня ЛеБрон побил рекорд не менее легендарного Майкла Джордана, державшийся с февраля 2003 года.

Джеймс и Джордан — два единственных игрока в НБА, кому отметка в 40+ очков покорилась в 40-летнем возрасте.

Ранее по ходу сезона (в ноябре и декабре) ЛеБрон дважды набирал по 39 очков. В отчетной встрече с ГСУ ветеран сделал 17 подборов — это также его лучший результат в сезоне.

40 лет Леброну исполнилось 30 декабря. Прошлым летом он продлил контракт с Лейкерс на два года. Джеймс проводит свой 23-й сезон в НБА за карьеру. Форвард стал абсолютным рекордсменом НБА по этому показателю, превзойдя достижение Винса Картера.

В октябре ЛеБрон сыграл за Лейкерс вместе со своим сыном Бронни, став первым дуэтом «отец-сын» в официальном матче НБА.

По ходу сезона ветеран продолжает бить все новые рекорды. Так, в начале декабря Джеймс первым в истории НБА набрал более 41 тысячи очков. Под конец года ЛеБрон побил два подряд рекорда Карима Абдул-Джаббара — он превзошел легенду Лейкерс сначала по количеству сыгранных минут в регулярном чемпионате, а затем — по числу матчей в НБА с 10+ набранными очками.

В начале января легендарный баскетболист вышел на первое место по количеству матчей с 30 или более набранными очками в регулярном чемпионате НБА (563) за всю историю, обойдя Джордана. Тогда же ЛеБрон обошел в историческом рейтинге Дирка Новицки по числу матчей в регулярном чемпионате. Сейчас на счету форварда — 1538 таких поединков. Выше него — только Винс Картер (1541), Абдул-Джаббар (1560) и Роберт Периш (1611).

В конце января Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, которому покорился трипл-дабл с 20 очками.

Лейкерс, одержав четыре победы подряд, занимают пятое место в Западной конференции НБА. В следующем матче команда ЛеБрона сыграет дома с Индианой (четвертой командой Восточной конференции) в ночь на 8 февраля.

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