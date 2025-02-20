ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером

Джозеф Паркер – Мартін Баколе

Вечером, 22 февраля, на арене «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер бокса, организованный Турки Аль-Шейхом.

Одним из главных событий вечера бокса должно было стать противостояние в супертяжелом весе между британцем Даниэлем Дюбуа (24-2, 22 КО) и новозеландцем Джозефом Паркером (35-3, 23 КО).

Однако поединок был отменен. Дюуба заболел и не сможет выйти на ринг.

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Джозефу Паркеру уже подобрали соперника. Им станет конголезский супертяжеловес Мартин Баколе, который провел на профи-ринге 22 боя, потерпел одно поражение и 16 раз нокаутировал соперников.

Титул IBF, принадлежащий Дюбуа, на кону этого боя не будет стоять. Вероятно, следующий бой британец проведет с Александром Усиком за титул абсолютного чемпиона.

Ранее конголезский боксер Мартин Баколе рассказал, как остановил Александра Усика в спарринге и к каким негативным последствиям это привело.

sport.ua