Самый высокий боксер в истории полулегкого веса уничтожил соперника в США

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Эспиноса

В ночь на 5 мая на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса от промоутерской компании Top Rank.

На ринге встретились боксеры полулегкого веса (до 57,2 кг) – мексиканец Рафаэль Эспиноса (26–0, 22 КО, который владеет титулом WBO, и американец Эдвард Васкес (17–2, 4 КО).

Эспиноса – самый высокий чемпион в истории дивизиона (185 см при весе в 57 кг). По этой причине претендент принял фактически единственное правильное решение – навязать бой на ближней дистанции.

Однако, мексиканец встречал соперника джебами и апперкотами и не позволял тому приблизиться для удара. Чемпион сделал ставку на количество, а не качество. В третьем раунде Васкес достал фаворите хуком, но в ответ прилетело намного больше. Только гонг спас американца от досрочного поражения.

С каждым раундом преимущество Эспиносы увеличивалось, он превосходно двигался на ногах, мучил оппонента апперкотами, добавлял джебы и боковые. Очень умный и красивый бокс. В седьмом раунде судья остановил избиение претендента.

Рафаэль Эспиноса (Мексика) – Эдвард Васкес (США) – ТКО 7

sport.ua