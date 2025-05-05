Голден Стэйт в седьмом матче серии одержал победу над Хьюстоном и вышел во второй раунд плей-офф НБА

Следующим соперником Уорриорз станет Миннесота, оставившая за бортом плей-офф ранее Лейкерс

В ночь на 5 мая Голден Стэйт Уорриорз в решающем седьмом матче серии обыграл на выезде Хьюстон Рокетс (103:89) и оформил выход во второй раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Уорриорз реализовали 18 трехочковых бросков (41,9% попаданий из-за дуги), а героем встречи стал Бадди Хилд — на счету багамца 33 набранных очка. Стеф Карри собрал дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов.

Во втором раунде плей-офф соперником Голден Стэйт станет Миннесота, которая ранее уже по итогам пяти матчей выиграла свою серию у Лос-Анджелес Лейкерс. Первый матч серии между Уорриорз и Тимбервулвз состоится уже в ночь на 7 мая.

НБА. Плей-офф. Первый раунд

Хьюстон Рокетс — Голден Стэйт Уорриорз — 89:103 (19:23, 20:28, 23:19, 27:33)

Счет в серии — 3:4

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