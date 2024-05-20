Путбек-данк, який відправив «Денвер» у міжсезоння. Хайлайт ночі від Таунса

20 травня «Міннесота» та «Денвер» зіграли сьомий матч серії плей-оф другого раунду. Зустріч на паркеті «Наггетс» завершилася перемогою гостьової команди з рахунком 98:90. «Вовки» пройшли чинних чемпіонів та відправилися у фінал Заходу, де зустрінуться з «Далласом».

Ключовим моментом близької кінцівки зустрічі став хайлайт від Карла-Ентоні Таунса. Бігмен «Міннесоти» влучив путбек-данк за 42 секунди до сирени і зробив рахунок 95:88.

Після цього «Денвер» уже не зміг зібратися до ладу:

Автор даггеру став найрезультативнішим гравцем команди. Таунс зіграв 39 хвилин, за які набрав 23 очки та 12 підбирань.

Відео: NBA

Фото: Rappler

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