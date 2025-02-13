НБА. 4 очка Лэня в дебютном матче за Лейкерс не помогли избежать поражения от Юты. Михайлюк участие в матче не принимал

Украинец провел 22 минуты на паркете, но Лейкерс сенсационно уступили одному из аутсайдеров Западной конференции

В ночь на 13 февраля состоялись пятнадцать поединков регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Украинской центровой Алексей Лэнь провел дебютный матч в составе Лос-Анджелес Лейкерс, но не помог команде избежать гостевого поражения от Юты Джаз (119:131). 31-летний украинец провел на паркете 22 минуты, записав в свой актив 4 очка, 7 подборов и 2 ассиста.

Отметим, что украинский защитник Юты Святослав Михайлюк не был в заявке на эту игру.

НБА. Регулярный чемпионат

Бостон Селтикс — Сан-Антонио Сперс — 116:103 (37:19, 29:28, 27:34, 23:22)

Вашингтон Уизардс — Индиана Пэйсерс — 130:134 ОТ (27:25, 33:22, 37:37, 23:36, 10:14)

Орландо Мэджик — Шарлотт Хорнетс — 102:86 (28:20, 16:26, 33:19, 25:21)

Бруклин Нетс — Филадельфия Сиксерс — 100:96 (29:27, 24:22, 23:17, 24:30)

Нью-Йорк Никс — Атланта Хокс — 149:148 ОТ (38:29, 30:31, 36:41, 33:36, 12:11)

Торонто Рэпторс — Кливленд Кавальерс — 108:131 (17:41, 26:27, 35:32, 30:31)

Миннесота Тимбервулвз — Милуоки Бакс — 101:103 (24:36, 26:15, 19:19, 32:33)

Нью-Орлеан Пеликанс — Сакраменто Кингз — 111:119 (26:34, 37:31, 23:27, 25:27)

Оклахома-Сити Тандер — Майами Хит — 115:101 (23:35, 29:28, 31:30, 32:8)

Чикаго Буллз — Детройт Пистонс — 110:128 (32:32, 27:34, 23:30, 28:32)

Хьюстон Рокетс — Финикс Санз — 119:111 (32:34, 19:23, 33:35, 35:19)

Денвер Наггетс — Портленд Трэйл-Блэйзерс — 132:121 (40:27, 35:29, 32:35, 25:30)

Юта Джаз — Лос-Анджелес Лейкерс — 131:119 (33:30, 31:26, 40:30, 27:33)

Даллас Маверикс — Голден Стэйт Уорриорз — 111:107 (32:31, 25:25, 26:22, 28:29)

Лос-Анджелес Клипперс — Мемфис Гриззлис — 128:114 (28:39, 38:24, 36:21, 26:30)

Источник