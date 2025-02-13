Буэнос-Айрес. Шварцман, проводящий свой последний турнир в карьере, за три часа победил седьмого сеяного и вышел во второй круг

Аргентинский теннисист Диего Шварцман выиграл матч первого круга на своем прощальном турнире



Буэнос-Айрес, Аргентина • 10-16 февраля • грунт • $688,985

Действующий чемпион: Факундо Диас Акоста (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Диего Шварцман (Аргентина, WC) – Николас Ярри (Чили, 7) 7:6(10), 4:6, 6:3

32-летний аргентинский теннисист, объявивший, что завершит свою профессиональную карьеру после соревнований в Буэнос-Айресе, получил возможность сыграть как минимум еще один матч.

В трехчасовом поединке первого круга Диего Шварцман обыграл 40-ю ракетку мира и увеличил свое преимущество в их очном противостоянии (5-2). Аргентинец отыграл три сетбола в первой партии, которая продолжалась 80 минут. Для Шварцмана это первая победа в основной сетке турнира АТР с октября 2023 года, когда он дошел до второго круга на турнире в Токио.

На заполненных трибунах Диего поддерживали также его отец и партнеры по сборной: Федерико Дельбонис, Гидо Пелья, Федерико Кория и Франсиско Серундоло.



“Если честно, я думал, что проиграю”, – признался после матча Шварцман. “После стольких месяцев без игры я выступил на «челленджере» в Росарио на прошлой неделе и показал отличный теннис против будущего чемпиона Камило Уго Карабелли [проиграл в трех сетах в матче первого круга]. Но я не ожидал, что выиграю у Ярри. Я хорошо сыграл, выигрывал классные розыгрыши, а он немного нервничал, и я воспользовался своими шансами в третьем сете”.

“Честно говоря, я готовился поплакать после матча из-за эмоций, но не думал, что это будут слезы радости от победы”, – добавил аргентинец.

Во втором круге Диего Шварцман сыграет против испанца Педро Мартинеса (№41 АТР), которого обыгрывал в 2022 году на турнире в Рио-де-Жанейро.

btu.org.ua