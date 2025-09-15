Финал US Open: Синнер и Алькарас в борьбе за второй титул в Нью-Йорке и лидерство в рейтинге

Анонс решающего матча на Открытом чемпионате США



Нью-Йорк, США • 24 августа – 7 сентября • хард • $35,632,800

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 1) – Карлос Алькарас (Испания, 2)

Arthur Ashe Stadium. Начало матча в 21:00 по Киеву

• Теннисисты 14 раз играли друг против друга на уровне Тура, и в девяти матчах сильнее был Алькарас. В этом году испанец выиграл в трех из четырех финалов против итальянского теннисиста: Алькарас победил в Риме, на Ролан Гаррос и в Цинциннати, а Синнер – на Уимблдоне.

• Янник Синнер и Карлос Алькарас стали первыми игроками в истории, которые трижды за один сезон встретятся друг с другом в финале “мэйджора”.

седьмой сезон подряд выступает на Открытом чемпионате США и проведет второй финал. В прошлом году он выиграл здесь титул, став первым итальянцем, которому это удалось.

Итальянец сыграет 29-й финал в карьере и будет бороться за 21-й титул. Синнер проведет шестой решающий матч на уровне Grand Slam и попробует выиграть пятый трофей. Он становился чемпионом на Australian Open (2024, 2025), US Open (2024) и Уимблдоне (2025).

Янник стал четвертым игроком в Открытой Эре, который в одном сезоне дошел до финала на всех четырех турнирах Grand Slam. Ранее это удавалось Роду Лейверу (1969), Роджеру Федереру (2006, 2007, 2009) и Новаку Джоковичу (2015, 2021, 2023). В возрасте 24 лет он самый юный теннисист в этом списке.

Янник – четвертый теннисист в Открытой Эре, который сыграет в пяти подряд финалах на турнирах Grand Slam, после Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Также он самый молодой игрок среди них.

Если Синнер победит в финале, он:

– станет восьмым игроком, защитившим титул на US Open, и первым с 2008 года, когда это сделал Роджер Федерер;

– станет вторым теннисистом в истории после Роджера Федерера (2006, 2007), который два года подряд победит на Australian Open и US Open;

– продлит свою серию пребывания на первом месте рейтинга до 66 недель подряд с тех пор как впервые поднялся на вершину в июне прошлого года.

– выиграет 28-й матч подряд на хардовых турнирах Grand Slam и обойдет Новака Джоковича по этому показателю, заняв второе место в списке после Роджера Федерера (40);

Путь к финалу: [1] Янник Синнер (Италия, №1 ATP)

R128: Вит Копршива (Чехия, №89 ATP) 6:1, 6:1, 6:2

R64: Алексей Попырин (Австралия, №36 ATP) 6:3, 6:2, 6:2

R32: [27] Денис Шаповалов (Канада, №29 ATP) 5:7, 6:4, 6:3, 6:3

R16: [23] Александр Бублик (Казахстан, №24 ATP) 6:1, 6:1, 6:1

QF: [10] Лоренцо Музетти (Италия, №10 ATP) 6:1, 6:4, 6:2

SF: [25] Феликс Оже-Альяссим (Канада, №27 ATP) 6:1, 3:6, 6:3, 6:4

► Общее время на корте: 13 часов 33 минуты

пятый год подряд играет на турнире в Нью-Йорке и во второй раз вышел в финал. Он выиграл здесь свой дебютный титул Grand Slam в 2023 году.

Испанец проведет 30-й решающий матч в Туре и будет бороться за 23-й титул. Это будет седьмой финал для него на “мэйджорах”. В предыдущих шести он одержал пять побед: на US Open (2022), Уимблдоне (2023, 2024, 2025) и Ролан Гаррос (2025).

Алькарас прошел путь к финалу US Open, не проиграв ни одного сета своим соперникам. В Открытой Эре подобное удавалось только Джиму Курье (1991), Ллейтону Хьюитту (2004), Рафаэлю Надалю (2010) и Роджеру Федереру (2015).

Также Карлос в возрасте 22 года и 111 дней стал вторым самым молодым игроком с 1978 года, который дошел до финала “мэйджоров” на трех разных покрытиях в одном сезоне. Младше был только Бьорн Борг (22 года и 84 дня).

Если Алькарас победит в финале, он:

– вернется на вершину рейтингу впервые с сентября 2023 года;

– станет вторым самым юным обладателем шести титулов Grand Slam в Открытой Эре;

– станет первым чемпионом US Open в Открытой Эре, который не проиграл ни одного сета за весь турнир;

– станет четвертым игроком в истории, который выиграл больше одного титула Grand Slam на всех покрытиях.

Путь к финалу: [2] Карлос Алькарас (Испания, №2 ATP)

R128: Райли Опелка (США, №67 ATP) 6:4, 7:5, 6:4

R64: Маттиа Беллуччи (Италия, №65 ATP) 6:1, 6:0, 6:3

R32: [32] Лучано Дардери (Италия, №34 ATP) 6:2, 6:4, 6:0

R16: Артур Риндеркнех (Франция, №82 ATP) 7:6(3), 6:3, 6:4

QF: [20] Иржи Легечка (Чехия, №21 ATP) 6:4, 6:2, 6:4

SF: [7] Новак Джокович (Сербия, №7 ATP) 6:4, 7:6(4), 6:2

► Общее время на корте: 11 часов 56 минут

• Впервые с момента создания рейтинга ATP в 1973 году в финалах всех четырех турниров Grand Slam сезона встретятся первая и вторая ракетки мира.

Национальный фактор: Янник Синнер девять из предыдущих десяти матчей с испанскими игроками сыграл против Карлоса Алькараса и одержал только две победы. В этом году на Уимблдоне он обыграл Педро Мартинеса в третьем круге и Алькараса в финале. Карлос Алькарас в текущем сезоне сыграл 14 матчей против итальянцев (4 против Синнера) и одержал 13 побед (3 против Синнера).

Рейтинг по итогам турнира: победитель сегодняшнего финала на следующей неделе будет занимать первое место, проигравший – будет находиться на второй позиции.

