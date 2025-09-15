Connect with us
Модрич: Мы победили, и это самое главное

    • Лука Модрич, автор победного гола "Милана" в матче против "Болоньи" (1:0), поделился с медиа после игры.

    "Мы победили, и это самое главное. Теперь сосредотачиваемся на следующем матче. Я принес команде победу в 40 лет? Надеюсь, что в следующий раз вы не будете вспоминать мой возраст… Шучу. Передача Алексиса была очень хорошей. Мы боролись как команда, матч за матчем мы будем становиться всё лучше, узнавая друг друга, а также вернутся некоторые игроки", – сказал Модрич.

    После трёх сыгранных матчей "Милан" занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А с 6 очками.

