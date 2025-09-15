Склоним головы. Боксер из Киевщины погиб, сиротами остались двое детей

Фото с соцсетей. Александр Шинкаренко

Каждый день в 9 утра украинцы чтят память людей, чью жизнь унесла российско-украинская война. Сегодня Sport.ua вспоминает боксера Александра Шинкаренко, который защищал Украину еще до начала полномасштабного вторжения, а погиб два года назад, 14 сентября 2023 года, навсегда оставшись 38-летним.

След в спорте

Александр Шинкаренко родился 13 июня 1985 года в Калиновке Броварского района Киевской области. Спорт в жизни Александра занимал особое место, выработал в нем выдержку, целеустремленность и жизненное воодушевление. Профессионально Шинкаренко занимался боксом, в котором еще школьником завоевал многочисленные награды региональных и всеукраинских турниров.

Боевой опыт и гибель

В итоге Александр решил посвятить себя армии и встал на защиту Украины вскоре после начала российской агрессии в 2014-м. А с 24.02.2022 Шинкаренко уже участвовал в боях под Броварами в составе 72 бригады как доброволец. Впоследствии Александр мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.

В армии Шинкаренко (позывной Калина) имел звание сержанта, был стрелком-санитаром 2-го штурмового отделения 2-го штурмового взвода батальона «Мирон».

Погиб Александр Шинкаренко 14 сентября 2023 года во время боевого штурма в селе Андреевка Бахмутского района Донецкой области.

У воина остались жена, сын Максим и дочь Полина.

Из боевых наград у Александра остался нагрудный знак «Крест храбрых».

Склоним головы. Его реакция спасала собственную жизнь и побратимов

