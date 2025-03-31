ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер проведет бой с двукратным чемпионом ОИ

Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Шевадзуцкий

5 апреля на арене «Barys Arena» в Астане (Казахстан) состоится вечер бокса, организованный промоутерскими компаниями Top Rank и Nomad Promotions.

На вечере бокса выступит украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (12-2, 10 КО). Соперником украинского спортсмена станет двукратный олимпийский чемпион в супертяжелом весе Баходир Джалолов (14-0, 14 КО) из Узбекистана.

Джалолов полтора года находился вне профессионального ринга, так как готовился к Олимпийским играм в Париже. В 2024 году боксер завоевал золотую медаль, одолев в финале Аюба Гадфа Эль-Ассауи из Испании.

Шевадзуцкий в декабре прошлого года нокаутировал во втором раунде поляка Якуба Сосински. Украинец встречался на ринге с известными супертяжами – Мартином Баколе и Кубратом Пулевым – однако оба раза потерпел поражения.

sport.ua