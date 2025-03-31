Давиде Вальсекки считает фаворитами Норриса и Леклера

Давиде Вальсекки, бывший гонщик, в своё время выигравший титул в серии GP2, а ныне эксперт телеканала Sky Italia, считает, что Шарлю Леклеру надо в полной мере пользоваться ситуацией, когда всё внимание приковано к Льюису Хэмилтону, его новому напарнику. Соответственно, монегаск испытывает уже не столь сильный прессинг, по сравнению с совсем недавними временами, когда именно его называли «Мистером Ferrari».

«Сейчас все разговоры только о Льюисе, о его страстной любви к пицце или пиджакам в стиле Джанни Аньелли (бывшего главы концерна Fiat), – рассуждал Вальсекки в интервью Corrierre dello Sport. – Но зато Шарль испытывает меньше прессинга, его уже больше не считают избранником судьбы. К тому же во второй половине прошлого сезона он выступал стабильнее, чем когда-либо.

Если бы я делал ставки, я бы сказал, что расстановка сил такая: Норрис, Леклер, Ферстаппен и только потом Хэмилтон».

Примерно об этом же в эфире британского Sky говорил Мартин Брандл: «Похоже, Шарлю нравится такое положение, ведь в центре внимания сейчас не он, а Льюис, поэтому меньше и прессинг. Он будет учиться у Льюиса, и я считаю, что Шарль очень зрелый профессионал, он не должен никому ничего доказывать и только рад, что сейчас может спокойно заниматься своим делом»

По словам самого Леклера, он смотрит на происходящее несколько иначе: «Не думаю, что дело обстоит именно так, ведь в Ferrari не выделяют какого-то одного гонщика, и равная поддержка обеспечена всей команде.

Разумеется, у Льюиса статус легенды нашего спорта, и к нему сейчас намного больше внимания, но меня это в полной мере устраивает. Я всё прекрасно понимаю, и считаю, что всё это нормально…»

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