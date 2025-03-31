Рейтинг ATP. Меншик дебютировал в топ-30 рейтинга, Циципас укрепился в первой десятке

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновленный рейтинг



Янник Синнер, отбывающий трехмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, начал 43-ю неделю на вершине рейтинга и сравнялся по этому показателю с Густаво Куэртеном (13-й результат в истории).

Чемпион “Мастерса” в Майами Якуб Меншик дебютировал в топ-30, поднявшись на 24-е место, а Новак Джокович, уступивший в финале турнира, остался на пятой позиции.

Артур Фис, который дошел до четвертьфинала, в котором проиграл Меншику, также установил персональный рекорд, заняв 15-е место.

ТОП-10 рейтинга ATP (на 31.03.2025)

1. Янник Синнер (Италия) – 10330 очков

2. Александр Зверев (Германия) – 7645 очков

3. Карлос Алькарас (Испания) – 6720 очков

4. Тэйлор Фритц (США) – 5290 очков

5. Новак Джокович (Сербия) – 4510 очков

6. Каспер Рууд (Норвегия) – 3855 очков

7. Джек Дрэйпер (Великобритания) – 3780 очков

8. Стефанос Циципас (Греция) – 3445 очков (+2)

9. Андрей Рублёв (-) – 3440 очков

10. Алекс де Минор (Австралия) – 3335 очков (+1)

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Личные рекорды теннисистов из топ-100:

15. Артур Фис (Франция)

24. Якуб Меншик (Чехия)

50. Зизу Бергс (Бельгия)

56. Кантен Алис (Франция)

59. Жуан Фонсека (Бразилия)

64. Франсиско Комесанья (Аргентина)

73. Джейкоб Фернли (Великобритания)

81. Габриэль Диалло (Канада)

85. Адам Уолтон (Австралия)

98. Йеспер де Йонг (Нидерланды) – дебют в топ-100

Чемпионская гонка ATP (на 31.03.2024)

1. Янник Синнер (Италия) – 2000 очков

2. Александр Зверев (Германия) – 1665 очков

3. Джек Дрэйпер (Великобритания) – 1540 очков

4. Новак Джокович (Сербия) – 1510 очков

5. Карлос Алькарас (Испания) – 1410 очков

6. Якуб Меншик (Чехия) – 1330 очков

7. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 1195 очков

8. Бен Шелтон (США) – 1110 очков

9. Алекс де Минор (Австралия) – 1085 очков

10. Тэйлор Фритц (США) – 995 очков

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua