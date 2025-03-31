С дракой в концовке. Определился второй финалист Молодежной хоккейной лиги

ХК Белый Барс. Тимофей Пономарев и тренер Максим Кочмар

В финале Молодежной хоккейной лиги Украины сыграют киевский «Сокол» и белоцерковский «Белый Барс». Если киевляне свое преимущество над земляками со «Крижинки» в полуфинальной серии доказали, воспользовавшись минимальным количеством матчей, то «барсы» играли с «Богуславскими Шершнями» все три поединка.

Героем решающей встречи стал нападающий Тимофей Пономарев, который при счете 3:3 в конце второго периода реализовал штрафной бросок, а в самом начале третьего забросил богуславцам пятую шайбу в меньшинстве. Вернуться в игру «Шершни» не смогли.

Венцом встречи стала массовая драка, в которой активно участвовали Глеб Чуприна и Василий Иванченко со стороны белоцерковцев и Артем Терзи и Назар Даниленко от богуславцев.

«Белый Барс» (Белая Церковь) – «Богуславские Шершни» – 8:3 (2:1, 2:2, 4:0)

Счет в серии – 2:1

Шайбы: 1:0 – И. Николаенко (Т. Лактионов, Жовтяк), 13:31. 2:0 – Жовтяк (Т. Лактионов, И. Николаенко), 14:45. 2:1 – Высотенко (В. Чайка, – больш.), 15:51. 3:1 – Делий (Т. Пономарев), 22:28. 3:2 – Терзи (Н. Даниленко), 27:44. 3:3 – Терзи (Н. Даниленко, – больш.), 31:02. 4:3 – Т. Пономарев (буллит), 38:47. 5:3 – Т. Пономарев (меньш.), 40:16. 6:3 – Г. Чуприна (Делий, Т. Пономарев), 46:20. 7:3 – Делий (Д. Деркач), 51:45. 8:3 – Дан. Гончаренко (Г. Чуприна), 57:12

Финальная серия до трех побед между «Соколом» и «Белым Барсом» стартует 5 апреля. Первые два поединка пройдут в Белой Церкви.

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