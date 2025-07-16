Итальянский клуб сохранил в составе титулованного украинца

Дмитрий Нименко (№70)

Бывший нападающий сборной Украины 37-летний Дмитрий Нименко, отыгравший свыше 100 матчей за национальную команду страны, продолжит выступления во втором по значимости дивизионе чемпионата Италии (IHL). Наш легионер переподписал контракт с «Аостой», с которой в минувшем сезоне киевлянин пробился в финал плей-офф.

Будучи капитаном «Аосты», украинец провел самый результативный сезон в карьере, набрав суммарно (вместе с плей-офф) рекордные для себя 75 (19+56) очков в 47 играх. До этого один сезон Нименко отыграл за итальянский «Фельтре».

Дмитрий Нименко – семикратный чемпион Украины в составе киевских «Сокола», «Компаньона» и донецкого «Донбасса». Также украинец дважды становился чемпионом Румынии в составе «Дунеря» из Галати и участвовал на десяти чемпионатах мира!

sport.ua