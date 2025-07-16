Ястремская и Нимайер: прогноз на матч в Гамбурге

В ближайший вторник, 16 июля, украинская теннисистка Даяна Ястремская (39-я в рейтинге WTA) проведёт свой первый матч на грунтовом турнире категории WTA 250 в Гамбурге. Её соперницей в 1/16 финала станет немка Юле Нимайер, занимающая сейчас 184-ю строчку мирового рейтинга. Начало встречи запланировано на 13:30 по киевскому времени. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Даяна Ястремская

Украинская теннисистка в этом сезоне выступает нестабильно, но периодически показывает теннис высокого уровня. Ястремская уже дважды доходила до финалов турниров в Линце и Ноттингеме, однако оба раза уступала в борьбе за титул.

На недавнем Уимблдоне Даяна выдала сенсацию, обыграв в первом круге третью ракетку мира Коко Гауфф — 7:6, 6:1. В следующем раунде ей удалось пройти нейтральную спортсменку Анастасию Захарову в трёхсетовой борьбе. В третьем круге Ястремская неожиданно проиграла испанке Джесике Бузас Манейро со счётом 1:6, 6:2, 3:6.

В Гамбурге Даяна является второй сеяной и рассматривается как одна из главных претенденток на трофей. «Первые матчи для меня всегда сложные, но по ходу турнира я стараюсь добавлять», — отмечала сама Ястремская в одном из интервью.

Юле Нимайер

Для немецкой теннисистки нынешний сезон складывается далеко не лучшим образом. Нимайер потеряла почти 100 позиций в рейтинге и сейчас находится в конце второй сотни. В 2025 году Юле лишь однажды смогла выиграть два матча подряд — это произошло в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе.

На Уимблдоне Нимайер осталась за бортом основной сетки, не пройдя отбор. А на грунтовом покрытии в этом сезоне она провела 11 матчей, из которых выиграла только четыре. Несмотря на текущую форму, Нимайер способна провести достойный матч, однако серьёзных ожиданий от неё букмекеры и эксперты не высказывают.

Личные встречи

Ястремская и Нимайер пересекались на корте всего один раз — в первом круге US Open 2024 года. Тогда матч получился крайне упорным и длился более трёх часов. Победу одержала Юле Нимайер со счётом 6:4, 6:7, 6:4.

Прогноз

Букмекеры справедливо отдают преимущество Даяне Ястремской, несмотря на прошлое поражение в очной встрече. Украинка выглядит сильнее и в рейтинге, и по текущей форме. Впрочем, многое будет зависеть от её настроя и физического состояния в день матча.

Уже во втором круге победителя этой пары ожидает француженка Диан Парри.

Напомним, мы также писали о итогах турнира Уимбилдона.