Максим Шульга стабильно играет за Бостон в НБА

Украинский разыгрывающий Максим Шульга продолжает демонстрировать стабильную и качественную игру в составе «Бостон Селтикс» на Летней лиге НБА. В своем третьем матче за «Бостон» Шульга показал хорошую статистику и вновь не допустил ни одной потери мяча. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

В ночь на 15 июля «Селтикс» встретились с командой «Майами Хит». В упорной борьбе «Бостон» уступил со счётом 96:100, однако для украинского баскетболиста игра сложилась весьма достойно. За 25 минут на площадке Шульга набрал 6 очков, реализовав все 6 штрафных бросков из шести возможных. Также в его активе 8 результативных передач, что подтверждает уверенную работу в качестве разыгрывающего.

Стоит отметить, что за всю игру Шульга ни разу не потерял мяч, а за все три матча в Летней лиге у него всего одна потеря за 69 минут игрового времени. Это весьма высокий показатель для игрока его позиции.

В этом матче Максим также пытался атаковать с игры: он сделал две попытки двухочковых бросков и три трёхочковых, но безуспешно. Тем не менее, тренерский штаб отмечает его аккуратность и способность контролировать темп игры.

Следующий матч в рамках Летней лиги НБА «Бостон Селтикс» проведет 18 июля в 4:00 по киевскому времени против «Лос-Анджелес Лейкерс».

Напомним, мы также писали о том, как Максим Шульга дебютировал за Бостон Селтикс.