Максим Шульга дебютировал за Бостон Селтикс в НБА

Украинские спортсмены продолжают покорять баскетбольный Олимп: в составе знаменитого клуба НБА Бостон Селтикс свой первый матч провёл украинский баскетболист Максим Шульга. 21-летний защитник, выбранный на драфте этого года, вышел на паркет в стартовом поединке Летней лиги и уже успел проявить себя. Селтикс уверенно обыграли Мемфис Гриззлиз со счётом 92:78, а Шульга провёл на площадке 21 минуту, набрав 5 очков, сделав 3 подбора, 2 результативные передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Максим Шульга стал четвёртым украинцем в истории, сыгравшим за Бостон Селтикс, и, по мнению экспертов, имеет хорошие шансы получить контракт на полноценный сезон. В клубе отмечают его универсализм и работоспособность. «Максим оставил очень хорошее впечатление. Видно, что он старается не только набирать очки, но и активно участвовать в командных взаимодействиях», — цитируют тренеров американские медиа.

После завершения Летней лиги Шульга может присоединиться к сборной Украины, чтобы помочь национальной команде в матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2027 года. Это подчеркнул и сам игрок в интервью после матча: «Я рад возможности проявить себя в НБА, но не забываю о сборной. Если будет шанс — с радостью помогу Украине», — отметил Максим.

В тот же игровой день на площадке отметился ещё один украинский баскетболист — Дмитрий Скапинцев. Центровой провёл почти 17 минут в матче за Портленд Трэйл Блэйзерс против Голден Стэйт Уорриорз. Портленд одержал уверенную победу со счётом 106:73. Скапинцев набрал 14 очков и отдал 2 результативные передачи, показав отличную форму и готовность бороться за место в составе своей команды на постоянной основе.

Украинские болельщики с интересом следят за выступлениями своих соотечественников за океаном, ведь для молодых игроков подобные турниры — отличный шанс закрепиться в сильнейшей баскетбольной лиге мира.

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