Беллью объяснил, что может помочь Дюбуа победить Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Тони Беллью, бывший соперник Александра Усика, считает, что у Даниэля Дюбуа есть определенные шансы в поединке против украинца, учитывая тот опыт, который британец уже накопил в 27 лет.

«Дюбуа 27 лет, но он уже многое пережил в ринге. Его можно назвать ветераном. У него были неправильные ходы, у него были поражения, у него были нокдауны и нокауты».

«И он нашел способ вернуться и стать чемпионом. Победа над Джошуа была чем-то особенным – и он находится на хорошем рекорде, он на подъеме, что может помочь ему победить Усика», – сказал Беллью.

Бой за все титулы супертяжелого веса состоится 19 июля.

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sport.ua