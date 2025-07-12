Буковина уверенно обыграла Металлист в Ужгороде

Черновицкий футбольный клуб «Буковина» продолжает летние учебно-тренировочные сборы в Закарпатье и демонстрирует отличную форму. 12 июля команда под руководством Сергея Щищенко уверенно обыграла харьковский «Металлист» со счётом 4:0 в контрольном матче, который прошёл в Ужгороде. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Формат игры был необычным: команды сыграли четыре тайма по 30 минут каждый, что позволило тренерам использовать максимально широкий состав и проверить разные тактические схемы. Первый гол в поединке забил Виталий Кольцов на последней минуте первой половины встречи. После этого «Буковина» продолжила доминировать, забивая ещё трижды усилиями Андрейчука, Груши и Бойчука. Итоговый счёт — 4:0 — стал для черновицкой команды уже третьей крупной победой подряд на сборах.

«Команда хорошо готовится до старта сезона. Мы довольны тем, как ребята себя проявляют на поле», — прокомментировал игру главный тренер «Буковины» Сергей Щищенко. Напомним, ранее клуб обыграл «Скалу 1911» с тем же счётом 4:0 и ФК «Ужгород» — 5:0. Такие результаты подтверждают серьёзность подготовки черновицкой команды, которая нацелена выйти в Украинскую Премьер-лигу в ближайшем сезоне.

В матче против «Металлиста» тренерский штаб «Буковины» использовал два разных состава: один на первые два тайма, другой на оставшиеся. Среди авторов голов кроме Виталия Кольцова отметились также Андрейчук, который забил на 99-й минуте, Груша (107-я минута) и капитан второго состава Бойчук, оформивший четвёртый мяч на 109-й минуте.

Составы команд в контрольном матче:

Буковина (1 и 2 таймы): Пеньков (Погорелый, 31), Шинкаренко, Карась, Безуглый (к), Морговский, Кольцов, Тищенко, Плакса (Глущук, 50), Пидлепенец, Дахновский, Гончарук.

Буковина (3 и 4 таймы): Федотов, Стасюк, Бусько, Прокопчук, Саков, Глущук (Витенчук, 79), Груша, Бойчук (к), Кожушко, Килевый, Андрейчук.

Металлист (стартовый состав): Рыбак, Шахмаев, Шерстюк, Порох, Дегтярь, Тепляков, Пидручник, Горенко, Ореховский, Исаенко, Горяинов. Запасные: Плетнёв, Шматко, Поляков, Шевченко, Мизюк, Санин, Паляничка, Левоненко, Гебел, Шаповалов, Грищенко, Колотай, Цвиренко, Кайдалов.

Благодаря таким результатам «Буковина» показывает, что намерена бороться за высокие позиции в предстоящем сезоне.

Напомним, мы также писали о том, как «Буковина» подписала контракт с Виталием Дахновским.