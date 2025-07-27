«Бавария» подписывает Луиса Диаса за €75 млн

Мюнхенская «Бавария» близка к подписанию одного из самых ярких вингеров Европы — Луиса Диаса. По информации авторитетного инсайдера Флориана Плеттенберга, трансфер 28-летнего колумбийского нападающего из «Ливерпуля» практически завершён. Сделка может быть официально оформлена уже на следующей неделе. Про это сообщает редакция euro.com.ua

Последние детали — и медосмотр

Стороны уже согласовали ключевые условия соглашения. В настоящий момент остаётся урегулировать лишь незначительные детали, после чего Диас прибудет в Мюнхен для прохождения обязательного медосмотра. По информации источника, сумма трансфера составит около €75 миллионов, что делает его одним из самых дорогих приобретений «Баварии» за последние сезоны.

«Переход Луиса Диаса в “Баварию” можно считать практически завершённым», — сообщает Плеттенберг в своём Twitter/X.

Кто такой Луис Диас?

Луис Диас присоединился к «Ливерпулю» в январе 2022 года из португальского «Порту» и быстро стал ключевым игроком команды Юргена Клоппа. В прошлом сезоне он провёл 50 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 8 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет €70 миллионов.

При этом Диас славится не только результативностью, но и дриблингом, умением обострять гру через фланг и високим темпом игры — именно те качества, которых «Баварии» не хватало в минувшем сезоне.

Усиление, которого ждали

Для «Баварии» подписание Луиса Диаса — это не просто трансфер, а стратегический ход. Клуб намерен вернуть себе доминирующие позиции в Бундеслиге и Лиге чемпионов после нестабильного сезона. Приход такого игрока, как Диас, усилит конкуренцию на флангах и добавит атаке вариативности.

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