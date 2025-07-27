«Юнайтед» победил, «Вилла» сыграла вничью

27 июля состоялись товарищеские матчи, в которых английские клубы продолжили подготовку к новому футбольному сезону. «Манчестер Юнайтед» уверенно провёл встречу против «Вест Хэма» и одержал победу со счётом 2:1, а «Астон Вилла» поделила очки с франкфуртским «Айнтрахтом» — 2:2. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Уверенная игра от «Юнайтед» и дубль Бруну

Подопечные тренера Рубена Аморима с первых минут взяли мяч под контроль и активно атаковали ворота соперника. Уже на старте матча форвард Рasmus Хойлунд проверил прочность перекладины, а вскоре команда заработала пенальти, который точно реализовал Бруну Фернандеш.

Во втором тайме «Манчестер Юнайтед» продолжил доминировать. На 52-й минуте Фернандеш оформил дубль, удвоив преимущество «красных дьяволов».

«Вест Хэм» смог лишь частично відповісти: на 63-й минуте результативный удар нанёс Джаррод Боуэн, сократив відставание в счёте. Однако на большее «молотобойцам» не хватило сил.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 2:1

Голы: Фернандеш (5, пен.), Фернандеш (52) – Боуэн (63)

«Астон Вилла» и «Айнтрахт» устроили боевую ничью

Во втором товарищеском поединке дня английская «Астон Вилла» встречалась с немецким «Айнтрахтом». Матч получился насыщенным и зрелищным: оба клуба демонстрировали атакующий футбол.

«Вилла» дважды выходила вперёд. Первый гол забил Оли Воткинс на 12-й минуте, а второй — Роджерс на 49-й. Однако франкфуртцы всякий раз находили ответ. На 22-й минуте сравнял счёт Ваї, а на 82-й окончательный результат установил Бекір Иш.

Айнтрахт – Астон Вилла – 2:2

Голы: Ваї (22), Бекір Иш (82) – Воткинс (12), Роджерс (49)

Обе команды продолжают готовиться к старту сезонов в своих чемпионатах, и эти матчи стали важной частью предсезонной подготовки.

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