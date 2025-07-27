«Интер Майами» без Месси не смог забить

В ночь на 27 июля в MLS состоялся матч между «Интер Майами» и «Цинциннати», который завершился нулевой ничьей. Игра показала: без Лионеля Месси «Интер» теряет свою силу и креатив в атаке. Аргентинец, как и Жорди Альба, пропускал матч из-за дисквалификации. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Отсутствие Месси — ощутимый удар по атаке

Ещё до стартового свистка стало ясно, что «Интер Майами» окажется в затруднённом положении. Главная звезда команды — Лионель Месси — был отстранён от игры, как и его партнёр Жорди Альба. Это серьёзно ударило по командной структуре, особенно в атакующей фазе.

В отсутствие Месси игра хозяев заметно потеряла в динамике. «Интер Майами» владел мячом больше и чаще атаковал, но это были в основном безадресные подачи и удары без угрозы. Ни одного по-настоящему опасного момента команда так и не создала.

«Когда на поле нет Месси — это уже не тот “Интер”. Он ведёт за собой, создаёт моменты и диктует темп. Без него мы просто не справляемся», — отметил один из болельщиков в комментариях после матча.

«Цинциннати» удержал ничейный результат

Гости не стремились рисковать и сосредоточились на защите. В отсутствие Месси их задача стала значительно проще. Команда из Цинциннати умело нейтрализовала атаки соперника и не позволила «Интеру» воспользоваться даже небольшими шансами.

Результат встречи:

MLS, 27 июля

Интер Майами — Цинциннати — 0:0

Команда из Майами снова доказала, насколько зависит от присутствия Месси. Ожидается, что он вернётся в следующем матче, и болельщики надеются, что это вернёт атаке «Интера» прежнюю остроту и результативность.

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