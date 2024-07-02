Уже не гранд. Очередной провал сборной Италии способен привести лишь к одному выводу

Проблемы абсолютно во всём

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Невыход из группы на Чемпионате Мира-2014, вылет в 1/4 финала Евро-2016, невыход на Чемпионат Мира-2018, победа на Евро-2020, невыход на Чемпионат Мира-2022, вылет в 1/8 финала Евро-2024. Какой из этих результатов необычный? Победа на Евро-2020. Остальные же выглядят звеньями одной цепи, одной тенденцией.

Аутсайдер

Даже 1/4 финала сборной Италии на Евро-2016 в свое время казалась большим успехом, учитывая слабость того состава с Эдером, Грациано Пелле и Симоне Дзадзой в атаке, Марко Пароло и Эммануэле Джаккерини в центре поля. Теперь состав посильнее, но и он тянул разве что на четвертьфинал. Вылет в 1/8 финала — небольшая разница.

В самой Италии говорили, что победа на Евро-2020 сродни победам Греции-2004 и Дании-1992, что итальянский футбол сейчас на таком уровне, и не выше. Дико слышать такое об Италии. Впрочем, она ведь за последние 14 лет вылетала от Парагвая, Словакии, Коста-Рики, Швеции, дважды от Швейцарии и даже от Северной Македонии!

Ведь даже в Отборе на Евро-2024 "Скуадра Адзурра" играла слабо и спаслась благодаря помощи арбитров в решающем матче против Украины.

Впрочем, даже все те поражения вряд ли выглядели так уныло, как от Испании и Швейцарии на Евро-2024. Даже тогда "адзурри" не выглядели так беспросветно беспомощно, настолько слабо, позорно, как сейчас. Сейчас они выглядели как аутсайдер, случайно попавший на турнир. Фабио Капелло заявляет, что такую слабую игру сборной не видел никогда. А ему 78 лет.

И ладно Испания. Но Швейцария, в Отборочном турнире ни разу не переигравшая Косово и сыгравшая дома вничью с беларусью?! Швейцария, где игроки из Серии А, нынешние и бывшие — Зоммер, Эбишер, Фройлер, Видмер, Ндой, Родригес, Окафор, Шакири, Закария?!

Антирекорд четырёх ударов по воротам против Испании, полный провал против Швейцарии, слабо против Хорватии, когда лишь красивый гол Дзакканьи на 98-ой минуте спас от вылета в групповом турнире. Мощный тайм против Албании, но лишь 2:1, а затем сон.

Перед 1/8 финала в итальянской прессе черпали оптимизм в более лёгкой половине сетки, указывали на символизм матча в Берлине, где выиграли Чемпионат Мира-2006, напоминали, что Италия часто начинает турниры слабо, но потом просыпается. И уже в этом был заметен пессимизм, неверие в силы сборной. Швейцарию даже считали фаворитом матча!

Да, состав, выигравший Евро-2020, также не тянул на такое. Но прыгнул выше головы. Прыгнул и состав Евро-2016. Благодаря сплочённости, организованности, характеру, основательной продуманной работе тренеров — Роберто Манчини, Антонио Конте. А вот сейчас сборная будто играла без тренера.

Нет стадионов и игроков

Лучано Спаллетти пришёл в августе 2023-го года после неожиданного демарша Роберто Манчини, без подготовки. При этом с Манчини сборная гнила уже как минимум год, зашла в тупик, потеряла путь и желание. Вытащить её из такого было непросто. Спаллетти подчёркивал, что у него было мало времени и матчей, чтобы узнать своих игроков.

Ясно, что мешает и общее состояние итальянского футбола. Прежде всего — ужасная инфраструктура. Министр спорта Андреа Абоди даже боится, что из-за проблем со стадионами страна потеряет часть матчей на Евро-2032, который получила вместе с Турцией. Финал Лиги Чемпионов-2027 пока отобран у Милана из-за того же.

"Интер", "Милан", "Рома", "Лацио" хотят строить новые стадионы, но вся итальянская бюрократия блокирует их, стадион в Неаполе владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис называл "туалетом", очень старые стадионы во Флоренции и Болонье начинают ремонтировать лишь сейчас.

Также мешает политика клубов. Они предпочитают иностранцев. Даже в академиях. Чемпион Италии-2023 среди команд до 19-ти лет "Лечче" в финале в стартовом составе не выставил ни одного итальянца! А во взрослых командах Серии А 67 процентов легионеров, как сообщил глава Федерации Габриэле Гравина.

Италия — действующий чемпион Европы среди сборных и U-19, и U-17. То есть вроде бы будущее есть. Но она была серебряным призёром Евро и U-19, и U-17 в 2018-ом году, шесть лет назад, и сколько игроков из тех команд отыграли сезон 2023/24 в Высших дивизионах? 13 из сорока. Сколько из них играли в Еврокубках в сезоне 2023/24? Четверо. Поколение потеряно.

Ни один игрок "Милана" не в главной сборной, из "Ювентуса" в стартовом составе на Евро-2024 играли лишь двое. И в этом Капелло, Гравина и другие видят явную проблему. Среди Топ-9 бомбардиров Серии А сезона 2023/24 и Топ-7 сезона 2022/23, среди Топ-6 ассистентов этих двух сезонов и Топ-5 в сезоне 2023/24 по отборам мяча итальянцев нет.

Не случайно пришлось натурализовать форварда из Аргентины. Матео Ретеги, в сезоне 2023/24 в Серии А забившего лишь семь мячей. А "лидер атаки" сборной Джанлука Скамакка, "анфан терибль" итальянского футбола, забил лишь один мяч за сборную к 25-ти годам и мощно заиграл в сильном клубе впервые в карьере четыре месяца назад.

Времена ЧМ-2006, когда в заявке сборной вместе были Филиппо Индзаги, Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Лука Тони, Альберто Джилардино и Винченцо Якинта, ушли бесследно.

Даже близко нет и замены уму, опыту, характеру, боевитости, выдержке героев Евро-2020 Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини. Ещё и Джорджо Скальвини, Франческо Ачерби и Дестини Удоджи вылетели перед Евро-2024, Федерико Димарко — во время него, Алессандро Бастони и Николо Барелла играли больными.

А Сандро Тонали и Николо Фаджоли были дисквалифицированы на 7-8 месяцев за незаконные ставки. Первый ещё не вернулся, второй же вернулся в мае, сразу же был вызван на Евро и вышел с первых минут против Швейцарии.

Нет тренера, игроков и Федерации

Проблемы сборной Италии очевидны. И всё же она и её тренер должны были выступить гораздо лучше. Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии позже, чем Спаллетти Италию — осенью. Но успел её перестроить. Мурата Якина чуть не уволили из сборной Швейцарии после слабого Отбора, но он за полгода успел перестроить.

Неужели профессиональные клубы должны думать не о своих успехах, а о судьбе сборной? И неужели клубы виноваты в принятии Правительством Италии Декрета Роста (отменённого в январе), освобождавшего иностранцев от половины налогов? И почему молодые игроки, не получающие шанс в Серии А, не едут за границу, а сидят на лавке дома?

22-летнего Риккардо Калафиори не заметили в родной "Роме", но он не стал ждать и поехал в швейцарский "Базель", заиграл там, был куплен "Болоньей", из неё попал в сборную и стал одним из лучиков света в темноте на этом Евро. Некоторые другие юные игроки уже поехали в Швейцарию, Бельгию, Португалию, даже в Англию. Но этот процесс лишь начался.

Да и, несмотря на все проблемы, работа Спаллетти и игроков заслуживает самой низкой оценки. Тренер так и не нашёл подходящую тактическую схему, меняя и в июньских товарищеских матчах, и на самом Евро. На Евро дважды менял по 5-6 игроков в стартовом составе, уходил от 4-3-3 к 3-5-2 и назад к 4-3-3, хотя игра с 3-5-2 против Хорватии была менее слабой.

При том, что 18 из 23-ёх полевых игроков в заявке привыкли играть в схеме с тремя центральными защитниками, Спаллетти ставил сборной игру с двумя. А когда она ожидаемо не получалась — лихорадочно бросался к другой, которую он сам знает хуже.

Он требовал играть быстро, агрессивно, высоко прессинговать, доминировать, владеть мячом. Но команда играла противоположно — низко, медленно, апатично, вчистую проиграв в позиционной борьбе, в доминировании Испании, Швейцарии и большую часть матча — Хорватии. Швейцарии проиграла первый тайм по пасам в атакующей трети поля со счётом 36:127!

Он сам признал, что пытался отпустить игроков перед 1/8 финала, гораздо меньше нагружать, поскольку нагрузил их перед турниром физически и тактически слишком много. В прессе сообщают, что игроки были очень недовольны этими перегрузками, хотели простую тактику. А также не понимали кадровые решения тренера до и во время турнира.

Он закручивал гайки, запрещая пользоваться телефонами на тренировках, запрещая играть в компьютерные игры, кроме как в общем зале. Целью было сплотить игроков. Но ничего не вышло.

Он говорил о плохом сезоне многих игроков в клубах, их плохой физической форме, усталости. Он пожалел, что "Интер" выиграл Скудетто так быстро, поскольку его игроки, костяк сборной, выключились, прекратили играть на максимуме и потеряли форму.

Он заявил, что нужны игроки, которые больше бегают, больше стараются, больше борются в единоборствах, а в нынешней сборной таких мало.

"Когда ты видишь, что настолько уступаешь в организации игры, твоя энергия исчезает", — признался после Швейцарии опорник "адзурри" Брайан Кристанте. И в этих словах очень чётко видно, насколько слабым был прежде всего характер сборной. В чём виноваты и игроки, и тренер.

Капелло ещё и считает, что руководство сборной было слишком высокомерным и пафосным. Спаллетти, пошедший на Испанию с "испанской" схемой 4-3-3, Гравина, позвавший на тренировку сборной Алессандро Дель Пьеро, Роберто Баджо, Франческо Тотти. Фабио говорит, что постоянные интервью с высокими громкими словами путали сборную, мешали, отвлекали.

И вправду, главу делегации на Евро-2020 Джанлуку Виалли и менеджера той команды Габриэле Ориали почти не слышали. Они работали тихо, за кулисами, разговаривали с игроками, а не с прессой, поддерживали спокойную рабочую атмосферу. Нынешний же глава Джанлуиджи Буффон постоянно давал большие пафосные интервью, не вылезал из СМИ. Он просто надоел.

Паника и депрессия

Что дальше? Гравина объявил, что Спаллетти остаётся, последний объявил о смене поколений и поиске игроков под свой стиль. Однако общественность уже не доверяет обоим. В Лиге Наций осенью ожидают Франция и Бельгия. Также под давлением Гравина был вынужден перенести выборы главы Федерации с марта 2025-го года на ноябрь 2024-го. Так что ждёт бурная осень.

Гравина — победитель Евро-2020. А Спаллетти — сильный тренер, блестяще выигравший Скудетто с "Наполи" в сезоне 2022/23. Он не проваливался ни в одной амбициозной команде в своей карьере, везде преуспевая. Ему нужно время, и он может построить что-то хорошее. Однако депрессивная и паникующая Италия время никому давать не собирается.

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

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