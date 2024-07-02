ФОТО. Известный боксер вспомнил, как дрался против Усика на ЧЕ-2006

Getty Images/Global Images Ukraine. Баду Джек

Чемпион мира «в отпуске» по версии WBC в первом тяжелом весе Баду Джек (28-3-3, 17 KO) вспомнил, как выходил в ринг с Александром Усиком в любителях.

«Почти 20 лет назад я сражался против абсолютного чемпиона Усика», – подписал фото Баду Джек.

В 2006 году в Пловдиве (Болгария) на чемпионате Европы украинец победил шведа и впервые взял медаль континентального первенства, тогда это была бронза.

Оба боксера тогда выступали в среднем весе (до 75 кг). В полуфинале Усик спорно проиграл будущему чемпиону Матвею Коробову.

sport.ua