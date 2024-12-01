Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым отказался проводить бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный американский спортсмен Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым он не захотел драться. Тайсон выделил бывшего абсолютного чемпиона мира в хевивейте Риддика Боу.

«Я люблю Риддика Боу. Мы вместе ходили в школу. Из-за совести, которая у меня есть, я не дрался с ним. Я его уважаю. Именно из-за взаимного уважения мы так и не вышли на ринг», – сказал Тайсон.

Боу потерпел лишь одно поражение на профи-ринге, проиграв Холифилду. Однако в двух других поединках Риддик победил Эвандера.

Ранее Майк Тайсон назвал современного «монстра» в боксе, которого невозможно победить.

sport.ua