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Футбол

“Мы снижаем уровень того, что делали раньше”: полузащитник Барселоны объяснил поражение Лас-Пальмасу

Его гол сегодня не помог

"Мы снижаем уровень того, что делали раньше": полузащитник Барселоны объяснил поражение Лас-Пальмасу

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Полузащитник "Барселоны" Рафинья прокомментировал поражение "Лас-Пальмасу” в матче 15 тура испанского чемпионата.

    “Мы плохо работаем. Мы снижаем уровень того, что делали раньше.

    Есть много вещей, которые мы делаем неправильно. Мы должны изменить ситуацию во вторник. Я злой, поэтому мне все равно на мой гол”, – сказал Рафинья.

    Бразилец сравнял счет во встрече на 61 минуте. Этот гол стал для него девятым в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. В настоящее время он является вторым лучшим бомбардиром чемпионата после Роберта Левандовского (15). Однако "Лас-Пальмас" впоследствии забил еще один гол.

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    "Барселона" продолжает лидировать в чемпионате. Правда, по потерянным очкам она уже уступает "Реалу". У мадридцев на четыре зачетных пункта меньше, но еще два поединка в запасе.

    Следующую встречу каталонцы проведут против "Мальорки" 3 декабря в гостях.

    www.ua-football.com

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