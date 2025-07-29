Ливерпуль проявляет интерес к Родриго Гоесу

Ливерпуль проявляет интерес к бразильскому вингеру мадридского Реала Родриго Гоесу. Об этом сообщает журналист Санти Ауна. Материал подготовлен редакцией euro.com.ua.

По информации источника, Ливерпуль скоро присоединится к числу клубов, которые ведут борьбу за бразильца. Родриго нравится лично главному тренеру Ливерпуля Арне Слоту. Ранее сообщалось, что французский ПСЖ также проявлял интерес к этому игроку.

Контракт Родриго с Реалом действует до лета 2028 года, а его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро. В прошлом сезоне 24-летний бразилец провел 54 матча за мадридский клуб во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 11 ассистов. Эти цифры подтверждают его ключевую роль в атаке Реала.

Ранее также сообщалось об интересе Ливерпуля к 25-летнему шведскому форварду Ньюкасла Александеру Исаку, что подчеркивает активность клуба на трансферном рынке.

Напоминаем, мы также писали о том, что «Реал» планирует расстаться с двумя футболистами.