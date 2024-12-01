Ферстаппен потеряет одно место на старте

Рассмотрев обстоятельства произошедшего в квалификации инцидента, когда Макс Ферстаппен слишком медленно ехал по трассе, помешав Джорджу Расселлу, стюарды Гран При Катара оштрафовали его потерей одного места на старте и одним штрафным баллом к суперлицензии.

Заслушав Ферстаппена, Расселла и представителей команд, рассмотрев данные системы позиционирования, видеозаписи, хронометраж, телеметрию, командное радио и видео с камер в машине, стюарды выяснили следующее:

Пилот машины #1 (Ферстаппен) придерживался иной стратегии, чем пилот машины #63 (Расселл), и не выдерживал дельту времени. Пилот машины #63 утверждал, что придерживался дельты и не ожидал увидеть машину #1 на гоночной траектории. Он заявил, что если машина едет медленно в скоростном повороте, то не должна находиться на траектории.

Пилот машины #1 не выполнил указания директора гонки и, по мнению стюардов, ехал неоправданно медленно. Было очевидно, что пилот машины #1 пытался охладить шины. Он мог видеть приближающуюся машину #63, поскольку несколько раз смотрел в зеркало, находясь на небольшой прямой между 11 и 12 поворотами.

Необычно, что этот инцидент произошел, когда ни одна из машин не находилась на быстром круге. Если бы машина #63 в тот момент была на быстром круге, то скорее всего был бы наложен штраф с потерей трёх позиций на старте, но в данном случае пилот машины #63 ясно видел машину #1, и ни одна из них не находилась на быстром круге.

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