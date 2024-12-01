С привкусом дерби Шахтера и Динамо. Определился победитель Кубка Либертадорес

Триумфатор играл со второй минуты в меньшинстве

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В решающем матче Кубка Либертадореса встретились две бразильские команды. На стадионе в аргентинском Буэнос-Айресе "Атлетико Минейро" играл против "Ботафого".

Уже на второй минуте арбитр продемонстрировал красную карточку. Ее получил полузащитник "Ботафого" Грегоре. Несмотря на это, его команда ушла на перерыв с преимуществом 2:0 в счете. Один из голов забил экс-защитник МЮ Алекс Теллес.

На старте второго тайма "Атлетико Минейро" провел три замены и сразу же отквитал один гол. Однако "Ботафого" смог отразиться и вырвать победу. За второй тайм "славные" нанесли лишь два удара по воротам. Второй из них – на 90+7 минуте, который стал точкой во встрече.

На 46 минуте в составе "Атлетико" на поле появился бывший полузащитник "Шахтера" Бернард. В то же время на скамье для запасных "Ботафого" весь матч провел экс-хавбек "Динамо" Че Че. Однако именно он стал триумфатором.

"Ботафого" впервые в своей истории выиграл Кубок Либертадорес.

Добавим, что эта победа также позволит “славным” принять участие в Клубном ЧМ-2025. "Ботафого" стал последним участником этого турнира.

"Атлетико Минейро" – "Ботафого" 1:3

Голы: Эдуардо Варгас 47 – Луиз Энрике 35, Алекс Теллес 44 (пен.), Жуниор Сантос 90+7

Удаление: Грегоре 2 (прямая красная)

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