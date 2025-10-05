Динамо – Металлист 1925: результат, обзор, видео и аналитика

В Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского прошёл центральный матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги — действующий чемпион страны «Динамо» принимал харьковский «Металлист 1925». Эта встреча вызвала огромный интерес у болельщиков и экспертов, ведь команда Младена Бартуловича постепенно набирает форму и уверенно двигается к вершине турнирной таблицы. Матч оправдал ожидания — страсти кипели до самого финального свистка, а итог оказался драматичным. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Напряжённое начало и быстрый гол киевлян

С первых минут хозяева захватили инициативу. Подопечные Александра Шовковского организовали мощный прессинг и провели несколько острых атак, заставив харьковчан ошибаться. Уже на 18-й минуте Герреро попал в перекладину, после чего «Металлист 1925» откровенно «поплыл» в обороне. Однако вратарь гостей Варакута несколько раз выручил свою команду, демонстрируя уверенную игру на линии.

Но на 35-й минуте он всё же капитулировал. Волошин мощно пробил с правого фланга, и мяч проскользнул под телом голкипера — 1:0. «Динамо» закономерно повело в счёте, закрепив игровое преимущество и спокойно доведя первую половину встречи до конца.

Перелом после перерыва

Во втором тайме киевляне могли снять все вопросы, если бы Герреро реализовал выход один на один. Но вместо этого «Металлист 1925» ожил. Команда Бартуловича стала играть смелее, а передачи Калитвинцева и Мартынюка начали находить адресатов.

На 58-й минуте Мартынюк прострелил с левого фланга, Петер пропустил мяч под себя, а Литвиненко точным ударом в дальний угол сравнял счёт — 1:1. Этот момент полностью изменил сценарий игры. «Динамо» резко потеряло остроту, а гости почувствовали уверенность.

Второе дыхание Металлиста и потерянные шансы Динамо

Киевляне пытались вернуть контроль над ситуацией, но атакующие комбинации часто завершались в районе штрафной. Даже замены Шовковского не дали желаемого эффекта — на поле появились Кабаев и Пихаленок, но переломить игру не удалось.

Самым ярким моментом конца встречи стал мощный удар Кабаева в перекладину — мяч буквально прошёл в сантиметрах от победного гола. Зато харьковчане выглядели свежее и имели пару неплохих контратак, которые могли принести им сенсацию.

Послематчевые итоги и оценки игроков

Матч завершился со счётом 1:1 — результат, который больше устроил гостей. Команда Бартуловича не только набрала очко в Киеве, но и показала зрелую, организованную игру. «Динамо» же упустило возможность приблизиться к лидерам и вновь потеряло очки дома.

Оценки игроков по версии СМИ:

«Динамо Киев» (замены): Захарченко – 6,0, Кабаев – 6,5, Пихаленок – 6,0, Бражко – б/о, Бленуце – б/о.

«Металлист 1925» (замены): Капинус – 6,0, Мба – 6,5, Когут – б/о, Чурко – б/о, Салюк – б/о.

Статистика матча

Показатель Динамо Металлист 1925 Удары (в створ) 13 (5) 11 (3) Угловые 10 5 Оффсайды 1 1 Голевые моменты 7 3

Голы: Волошин (35) — Литвиненко (58)

Предупреждения: Шола (41), Захарченко (84)

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев)

Видео матча Динамо – Металлист 1925

Что дальше

После международного перерыва «Динамо» отправится в гости к «Заре», где Шовковскому предстоит искать новые решения в атаке. «Металлист 1925» сыграет с «Кудровкой» и попытается закрепить успех. Команда Бартуловича показала, что способна сражаться с чемпионом на равных, а значит, борьба за топ-5 в Премьер-лиге только начинается.

