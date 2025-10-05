Франко Колапинто: Нужно продолжать борьбу

Неудачно прошёл уик-энд в Сингапуре для Alpine, команда уступила Haas F1 ещё два очка, теряя шансы уйти с последнего места в Кубке конструкторов…

Франко Колапинто (16-й): «Долгая гонка с множеством напряженных сражений – было интересно, но машине не хватало скорости, а ближе к финишу я потерял несколько позиций из-за износа шин.

Я хорошо стартовал, отыграл несколько мест в первых поворотах и уверенно ехал в средней группе на шинах Soft. Зная, как сложно обгонять на этой трассе, мы рано заехали в боксы, пытаясь отыграться за счёт подрезки, чтобы заработать очки.

Мы старались сохранить ресурс шин, но из-за износа и необходимости уходить с траектории из-за синих флагов, на последних кругах было сложно удержать соперников, ехавших на более свежей резине. Это не то, чего мы хотели, но нужно продолжать борьбу, и тогда придут лучшие результаты».

Пьер Гасли (19-й): «Сложно думать о результате, стартуя с пит-лейн в Сингапуре. В последнее время я не чувствовал себя комфортно за рулём, мы скорректировали настройки и заменили днище, чтобы лучше понять причину – в будущем это может помочь. Мы знали, что гонка будет сложной, но я рад провести несколько сражений, даже если они не принесли нам очков.

Надеюсь, в Остине мы выступим лучше – эта трасса больше подходит нашей машине, чем уличные, где не хватает сцепления и много неровностей».

Источник