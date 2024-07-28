Окон: У нас неплохие шансы заработать очки

В Спа Эстебан Окон вышел в финал квалификации, а его напарник Пьер Гасли выбыл во второй сессии..

Эстебан Окон (10-й): «В квалификации я показал десятое время, а в гонке стартую девятым. Мы привезли в Спа несколько новинок, которые продолжаем изучать.

Хороший день, мы максимально использовали потенциал машины в квалификации. В финальной сессии было сложнее – у нас не осталось нового комплекта шин. Мы знаем, что в воскресенье будет непросто, но обеспечили себе неплохие шансы заработать очки, и постараемся их реализовать».

Пьер Гасли (12-й): «Обидно выбыть из борьбы во второй части квалификации, особенно после удачной первой, в которой я показал второе время.

Мне не удалось максимально использовать наши круги и подготовить шины в переменчивых условиях, задним колёсам не хватало. Нужно понять как добиться большего.

У нас с напарником разные настройки, я сосредоточен на поворотах и не так быстр на прямых – так что посмотрим, что это даст в завтрашней гонке. Похоже, что будет сухо, в пятницу мы много работали с машиной на сухой трассе, надеюсь, завтра это поможет нам заработать очки».

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