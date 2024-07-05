Пьер Гасли назвал, кого хочет видеть своим напарником

Не так давно Пьер Гасли продлил контракт с Alpine на следующий сезон. Имя его напарника пока не названо, и в Сильверстоуне журналисты спросили французского гонщика, кого он хочет видеть в команде из тройки Мик Шумахер, Джек Дуэн и Карлос Сайнс.

Пьер Гасли: «Честно говоря, я буду доволен независимо от того, кто станет моим напарником. Знаете, я люблю конкуренцию, поэтому хочу, чтобы вместе со мной выступал сильный гонщик, который будет вести команду за собой.

У Карлоса есть дополнительная ценность для команды: у него большой опыт, и он выступал в сильных командах, таких как McLaren и Ferrari. Он может дать нам больше, чем остальные, поэтому является лучшим вариантом.

Но знаете, Джек и Мик талантливые и очень быстрые. Они оба уже в команде и знают наших парней. Я уверен, что они отлично освоятся.

Полагаю, вполне очевидно, что в данный момент свободных гонщиков больше, чем доступных мест, поэтому некоторые из парней останутся без контракта. Не думаю, что мы увидим какие-либо движения на рынке пилотов до тех пор, пока Карлос не примет решение. На данный момент он самый ценный гонщик».

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