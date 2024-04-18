Мика Хаккинен: В Шанхае скучно не будет

Мика Хаккинен, двукратный чемпион мира, поделился прогнозами на предстоящий Гран При Китая, но начал он с одной из главных новостей предыдущей недели – с нового двухлетнего контракта Фернандо Алонсо с Aston Martin.

На счету Фернандо Алонсо две победы на шанхайской трассе: впервые он выиграл Гран При Китая в 2005 году, когда ещё выступал за Renault, а затем ещё раз в 2013-м вместе с Ferrari. Даже не укладывается в голове, что в этот уик-энд он вновь выйдет на старт в Китае вскоре после того, как было объявлено, что он остаётся в Формуле 1 как минимум до 2026 года.

Если вспомнить, что Фернандо дебютировал в Формуле 1 в 2001-м, но продолжит выступать в чемпионате мира и спустя четверть века, то просто поразительно, что он по-прежнему сохраняет мотивацию и целеустремлённость и сейчас, когда ему за 40.

Когда я завершил карьеру в Формуле 1, я понимал, что мне необходим перерыв после того невероятного прессинга, который неизбежно сопровождает бесконечные гонки, тесты и перелёты по всему миру. Хотя сейчас в календаре чемпионата 24 этапа, а в наше время сезон обычно состоял только из 16 Гран При, однако тогда не было ограничений на тесты. И если вы выступаете в дни уик-энда на какой-то трассе, а сразу после этого летите на другой автодром на тесты, которые продолжаются со вторника по четверг, то это было вполне нормально. Я понял, что пора остановиться, когда почувствовал, что уже не могу выкладываться на 100%.

Фернандо объясняет, что ему пришлось всё тщательно взвесить, прежде чем принять решение продолжить карьеру. У гонщиков такой плотный жизненный график, что на семью, друзей, хобби и занятия бизнесом остаётся совсем мало времени. Формула 1 требует полной самоотдачи. Не сомневаюсь, что Алонсо помог двухлетний перерыв, когда он не выступал в этом чемпионате, и это позволило вновь обрести мотивацию.

Фернандо вернулся с новыми силами, у него вновь самый решительный настрой, и очень приятно видеть, что выступления в гонках доставляют ему удовольствие.

Хотя Aston Martin F1 начала сезон не так уверенно, как в 2023-м, Фернандо занимает 8-ю строчку личного зачёта и находится между двумя гонщиками Mercedes. Его команда борется за 4-е место Кубка конструкторов, уступая Mercedes всего одно очко. Нет никаких сомнений, что он продолжит показывать очень стабильные и весьма неплохие результаты, а это самое главное.

Китай – важный рынок для Формулы 1

Прошло пять лет со времени предыдущей гонки в Шанхае – долгий перерыв был связан с пандемией и её последствиями. Но Китай – важный рынок для Формулы 1, для автоконцернов и для спонсоров команд. Кроме того, это очень интересная трасса с целым рядом характерных особенностей.

Кроме того, в ход событий может вмешаться погода, поскольку в воскресенье не исключён дождь, плюс в программу уик-энда входит спринт – в общем, скучно не будет.

Впервые Гран При Китая прошёл в 2004 году, так что сейчас отмечается 20-летие этой гонки. На трассе довольно длинная старт-финишная прямая, а сразу за 1-м поворотом следует 270-градусный 2-й – он тоже правый, но направление движения сразу меняется, ведь за ним начинается узкий 3-й, перетекающий в 4-й. В прежние годы на этом участке кольца происходило немало интересного. Также надо помнить, что во 2-м повороте передняя левая шина испытывает колоссальные нагрузки, и это важно контролировать.

Эта же шина очень сильно загружается в 12-м и 13-м правых поворотах, и мы не раз видели, что на китайской трассе возникают проблемы из-за деградации резины. Не сомневаюсь, этот фактор вновь будет влиять на ход событий уик-энда. Очень длинная обратная прямая, ведущая к шпильке 14-го поворота – идеальное место для обгонов, где мы наверняка увидим примеры яркой борьбы колесо в колесо.

Прогноз от Мики

Именно на этой трассе в 2009 году Red Bull Racing одержала свою первую победу, и очень высока вероятность, что Макс Ферстаппен и Серхио Перес продолжат выигрывать гонки. За оставшееся место на подиуме будут бороться гонщики Ferrari и McLaren, которым не так уж много будут проигрывать их соперники из Aston Martin и Mercedes. Хотя, разумеется, Льюис Хэмилтон надеется подняться на более высокие позиции, ведь в прошлом он шесть раз побеждал на этой трассе.

Что касается распределения оставшихся мест в призовой десятке, то мой прогноз такой: гонщики Sauber Валттери Боттас и местный герой Гуаньюй Чжоу могут заработать в Шанхае первые очки в этом сезоне. Валттери в своё время неплохо здесь выступал, в 2018-м и 2019-м занимал 2-е места, причём стартовал с поула, когда этот Гран При проводился в последний раз.

Когда гонка в Шанхае проходила впервые, Чжоу было 5 лет, а сейчас у него сильнейшая мотивация, и он будет стремиться финишировать в первой десятке на глазах его соотечественников. У руководства швейцарской команды в лице Алессандро Алунни Браво тоже вполне позитивный настрой, он тоже верит, что Sauber прогрессирует, и что шансы побороться за очки есть.

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