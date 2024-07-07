Эстебан Окон: Завтра нас ждёт сложная гонка

Оба гонщика Alpine в Сильверстоуне выбыли из борьбы уже в первой части квалификации…

Эстебан Окон (18-й): «Сложная квалификация с подсыхающей трассой и красными флагами. К сожалению, мы не смогли воспользоваться этими условиями в своих интересах. Мы не принимали правильных решений в нужное время, не атаковали, когда трасса была в лучшем состоянии. В конце произошла путаница, я думал, что есть ещё один круг, а мне сказали прервать попытку.

Неудачный день, нужно разобраться с тем, почему мы не смогли добиться большего. Учитывая стартовую позицию, завтра нас ждёт сложная гонка. Мы постараемся сделать всё, чтобы отыграться, переменчивая погода нам может помочь».

Пьер Гасли (20-й): Я заранее знал, что из-за штрафа стартую двадцатым, мы решили заменить силовую установку именно здесь, и хорошо, что мы с этим покончили.

Для меня сессия была не очень интересной – я проехал всего один круг на Soft. Мы не хотели рисковать. Для меня уик-энд начнётся завтра, я буду атаковать везде, где смогу, и, надеюсь, смогу вернуться в первую десятку.

Условия здесь очень сложные, мы видели, как легко было вылететь с трассы. В то же время эти условия могут сделать завтрашнюю гонку очень интересной, что поможет нам отыграться».

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