Элбон: Гонка в Таиланде может стать «Сингапуром 2.0»

Мы писали о том, что руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали недавно побывал в Таиланде, где встретился с организаторами Гран При Бангкока. Решение пока не принято, но работа идёт. Гонщик Williams Алекс Элбон надеется увидеть Формулу 1 на своей родине, но считает, что этап может получиться жарким.

Алекс Элбон: «Я поддерживаю связь со Стефано, интересуюсь у него по поводу проведения гонки. Это важный вопрос, не только для меня, но и для всей Формулы 1. Таиланд — удивительная страна, это вам скажет любой, кто у нас побывал.

Я был бы рад возможности показать своим коллегам культуру Таиланда и нашу еду. Правда, обычно у нас жарко и влажно, так что гонка в Таиланде может стать «Сингапуром 2.0», но гонщики не раз выступали в таких условиях. Со своей стороны я делаю всё возможное, чтобы контракт был подписан, но посмотрим, что в итоге получится».

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