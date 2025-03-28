Экс-соперник Усика и Кличко получил шанс стать чемпионом в хевивейте

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Международная боксерская федерация (IBF) приняла решение о проведении поединка между британским чемпионом мира Даниелем Дюбуа (22–2, 21 КО) и его соотечественником Дереком Чисорой (36–13, 23 КО).

Стороны обязаны договориться о бое до 22 апреля – именно на эту дату назначено официальное объявление титульного поединка. Дюбуа должен провести обязательную защиту до 21 июня. Чисора уже отреагировал на возможность завоевать пояс в супертяжелом весе:

«Я готов к войне. Давайте устроим блокбастер на стадионе «Тоттенхэма», чтобы увидеть мой 50-й бой на ринге», – написал боксер в социальных сетях.

Последний раз Дерек выступал в Манчестере 8 февраля, когда одолел шведского боксера Отто Валлина единогласным решением судей. Британец в своей карьере дрался против украинцев Александра усика и Виталия Кличко. Дюбуа в сентябре прошлого года нокаутировал в пятом раунде бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа и стал полноценным обладателем пояса IBF.

sport.ua