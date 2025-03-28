Неаполь. Молчанов и Вельдхеер проиграли лидерам посева в четвертьфинале “челленджера”

Украинский теннисист Денис Молчанов не смог пройти в полуфинал “челленджера” в Неаполе в парном разряде



Неаполь, Италия • 24-30 марта • грунт • €181,250

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Денис Молчанов/Мик Вельдхеер (Украина/Нидерланды) – Александер Эрлер/Константин Франтцен (Австрия/Германия, 1) 3:6, 6:7(2)

Поединок продолжался 1,5 часа. Молчанов и Вельдхеер два раза подали навылет, допустили две двойные ошибки (у соперников – также два эйса и шесть двойных ошибок), проиграли три гейма на своей подаче и сделали два брейка.

Молчанов и Вельдхеер провели третий совместный турнир – на их счету четыре победы и три поражения. На прошлой неделе они дошли до финала на “челленджере” в хорватском Задаре.

За свое выступление в Неаполе Денис Молчанов заработал 920 евро призовых и 25 рейтинговых очков.



btu.org.ua